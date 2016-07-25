Совершен трансфер азербайджанского футболиста в португальский "Спортинг"

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Азербайджана и клуба "Сумгайыт" Будаг Насиров перешел в португальскую команду "Спортинг".

Об этом Report сообщил менеджер молодого полузащитника Вагиф Гейдарли.

По его словам, с 20-летним игроком заключен 5-летний контракт. В.Гейдарли выразил обеим клубам признательность за усилия, приложенные для трансфера.

На церемонии подписания контракта присутствовали футболист, его менеджер и президент клуба "Спортинг" Бруну де Карвальо.

Менеджер отметил, что в случае, если Насиров продолжит тренировки вместе с основной командой и покажет себя с хорошей стороны, он будет выходить на игры с тем же составом.

Как пишет официальный сайт команды "Спортинг", с азербайджанским футболистом заключен контракт до конца следующего сезона с условием продления его в дальнейшем до 2021 года.

По условиям контракта, желающему выкупить молодого полузащитника клубу придется заплатить 60 млн. евро.

Отметим, что Будаг Насиров стал вторым азербайджанским футболистом, отправившимся на чемпионат Португалии. До него контракт с клубом "Тондела" заключил нападающий "Хазар-Лянкяран" Эльнур Джафаров.