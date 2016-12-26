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    Сотрудник информагентства Report избран "Лучшим спортивным журналистом года" - СПИСОК

    Прошла торжественная церемония, посвященная спортивным итогам 2016 года

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в "Buta Palace" прошла торжественная церемония, посвященная спортивным итогам 2016 года.

    Как отмечает Report, на церемонии участвовали министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, официальные лица различных федераций, представители спортивной общественности и журналисты.

    На мероприятии были вручены награды по различным номинациям. Среди награжденных есть также редактор спортивного департамента информагентства Report Эльшан Мамедов, который удостоен награды в номинации "Лучший спортивный журналист года".

    Лучшими тренерами года избраны – Эльнур Аманов (тхэквондо), Аслан Агаев (вольная борьба), Фархад Мамедов (дзюдо), Хикмет Гаджиев (кикбоксинг).

    Лучшие спортивные арбитры года - Фаик Гасанов (шахматы), Фикрет Велиев (фехтование), Хиджран Шарифов (борьба), Ровшан Гусейнов (бокс), Фариз Гусейнов (дзюдо).

    Самый активный спортивный ветеран года – Mамед Усейнов.

    Спортивный врач года – Эсмиральда Алекперова.

    Лучший спортивный журналист года - Эльшан Мамедов (Report.az).

    Лучший медиа-проект года – ведущие передачи "İdmanda" на Space FM Эльнур Асадов и Анар Набиев.

    Лучшее спортивное агентство года www.extratime.az.

    Организатор лучших спортивных передач года – телеканал "İdman-Azərbaycan".

    Лучший проект года в пропаганде спорта - "CBC Sport".

    За организацию и проведение на высоком уровне спортивных соревнований – Операционная компания "Бакинское городское кольцо" (Формула -1), Конно-спортивный клуб "Габала".

    Лучшая федерация года - Федерация тхэквондо Азербайджана.

    Лучшая спортивная организация года: Общественное объединение "Спортивный клуб Нефтчи".

    Лучшее спортивное сооружение года: Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева, Ширванский олимпийский спортивный комплекс, Джалилабадский олимпийский спортивный комплекс.

    Лучшая клубная команда года: Велосипедная команда "Synergy Baku Cycling Procekt".

    Лучшая команда года по игровым видам спорта: Национальная сборная Азербайджана по футзалу.

    Лучшая команда года – Национальная олимпийская команда Азербайджана.

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