Состоятся вторые партии полуфинала чемпионата Азербайджана по шахматам

Сегодня состоятся вторые партии полуфинала чемпионата Азербайджана по шахматам.

Сегодня состоятся вторые партии полуфинала чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, в соревнованиях среди мужчин Шахрияр Мамедъяров встретится с Мисратдином Искендеровым, а Теймур Раджабов - с Рауфом Мамедовым.

В первом поединке победителем стал Ш. Мамедъяров (1:0). Т. Раджабов сыграл вничью (0,5:0,5).

В соревнованиях среди женщин Гюнай Мамедзаде встретится с Гюльнар Мамедовой, а Ульвия Фаталиева - с Говхар Бейдуллаевой. Г. Мамедова вчера одержала победу (1:0). Победитель в другом матче не определен.

Следует отметить, что призовой фонд мужского соревнования составляет 60 000 манатов, а женского - 30 000 манатов.