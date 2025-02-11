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Состоятся вторые партии полуфинала чемпионата Азербайджана по шахматам

Состоятся вторые партии полуфинала чемпионата Азербайджана по шахматам Сегодня состоятся вторые партии полуфинала чемпионата Азербайджана по шахматам.
Футбол
11 февраля 2025 г. 09:45
Состоятся вторые партии полуфинала чемпионата Азербайджана по шахматам

Сегодня состоятся вторые партии полуфинала чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, в соревнованиях среди мужчин Шахрияр Мамедъяров встретится с Мисратдином Искендеровым, а Теймур Раджабов - с Рауфом Мамедовым.

В первом поединке победителем стал Ш. Мамедъяров (1:0). Т. Раджабов сыграл вничью (0,5:0,5).

В соревнованиях среди женщин Гюнай Мамедзаде встретится с Гюльнар Мамедовой, а Ульвия Фаталиева - с Говхар Бейдуллаевой. Г. Мамедова вчера одержала победу (1:0). Победитель в другом матче не определен.

Следует отметить, что призовой фонд мужского соревнования составляет 60 000 манатов, а женского - 30 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin ikinci oyunları baş tutacaq

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