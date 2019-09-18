​Состоятся следующие матчи 1-го тура Лиги Чемпионов

Сегодня состоятся оставшиеся матчи 1-го тура Лиги Чемпионов.

Как передает Report, во втором игровом дне пройдут 8 матчей в 4-х группах.

Турецкий «Галатасарай» встретится с «Брюгге» в Бельгии. В еще одном матче группы "А" «ПСЖ» примет мадридский Реал.

В группе "B" мюнхенская Бавария встретится с «Црвеной Звездой», а «Олимпиакос» на своем поле примет «Тоттенхем».

В группе "С" состоятся матчи «Динамо» - «Аталанта» и «Шахтер» – «Манчестер Сити».

В группе "D" туринский «Ювентус» примет «Атлетико», а московский Локомотив на своем поле примет «Байер-04».