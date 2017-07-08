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    Состоялся футбольный матч между спортивными журналистами Азербайджана и Беларуcи с целью поддержки II Евроигр

    Встреча завершилась вничью, со счётом 2:2

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Находящиеся в Минске азербайджанские спортивные журналисты  встретились с белорусскими коллегами на футбольном матче .

    Как сообщает Report, встреча организованная с целью поддержки II Европейских игр "Минск-2019",  состоялась на одном из многочисленных футбольных полей Ассоциации Футбольных Федераций Беларуси (ABFF).

    Перед игрой капитаны команд обменялись памятными подарками. Пресс-секретарю ABFF Андрею Олейнику были переданы копии медалей I Европейских игр "Баку 2015" и IV Игр исламской солидарности "Баку 2017", а также футболки посвященные Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Встреча завершилась вничью, со счётом 2:2. Голы азербайджанской команды забили Эркин Ибрагимов и Гюндуз Аббасзаде.

    Отметим, что визит был организован при поддержке Министерства молодежи и спорта.

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