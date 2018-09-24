Состоялось открытие Сумгайытской учебно-тренировочной базы Федерации дзюдо Азербайджана

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Сумгайыте состоялась церемония открытия учебно-тренировочной базы Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА).

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, президент ФДА Ровнаг Абдуллаев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев, председатель Общественного объединения "Азеркимья" Имран Арзуманзаде, представители спортивной общественности и другие лица.

После ознакомления с медицинским кабинетом, тренажерным залом, раздевалкой гости направились в зал тренировок. Здесь юные дзюдоисты продемонстрировали элементы тренировок.

Ветеран дзюдо, бывший главный тренер паралимпийской сборной Азербайджана Ахмеддин Раджабли поприветствовал гостей, напомнил, что его личное знакомство с М.Визером состоялось в 1988 году. Он поблагодарил руководство ФДА, "Азеркимья" и Исполнительной власти города Сумгайыт за сдачу в пользование учебно-тренировочной базы, отвечающей современным требованиям.

М.Визер в своем выступлении поздравил и выразил признательность Азербайджану за организацию на высоком уровне чемпионата мира, продолжающегося в настоящее время в Баку. Он выразил удовлетворение увиденным в зале: "Дзюдо, помимо того, что является олимпийским видом спорта, воспитывает в человеке характер, подвигает общество к интеграции. В соревновании важно стать чемпионом. Но еще важнее стать чемпионом в жизни. Для этого в дзюдо имеются необходимые элементы. Этот центр оставил у меня очень хорошее впечатление. Я выражаю благодарность руководству ФДА и города за такой зал. Как представитель семьи дзюдо я горжусь вашими достижениями. Желаю всем вам успехов в жизни и в вашей спортивной карьере".

Затем официальные лица подарили дзюдоистам дзюдоги.

З.Фараджев подарил М.Визеру его портрет, написанный масляными красками и сувенир голубя, считающегося символом города Сумгайыт. Глава исполнительной власти также преподнес особый подарок А.Раджабли.