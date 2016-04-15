 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы - ВИДЕО

    Ливерпуль в фантастическом матче вырвал путевку в полуфинал ЛЕ у Боруссии

    Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ В четверг состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.

    Как передает Report, в фантастическом матче, состоявшемся в Англии "Ливерпуль" вырвал путевку в полуфинал ЛЕ у "Боруссии".

    "Ливерпуль", проигрывая к 9-й минуте 0-2, сумел переломить ход встречи и вышел в полуфинал турнира.

    В другом поединке 1/4 финала "Шахтер" спокойно разобрался с "Брагой". Дублем в свои ворота отметился защитник гостей Рикарду Феррейра. Отметим, что капитан "горняков" Дарио Срна в этом поединке установил рекорд по количеству матчей за донецкий клуб.

    А "Вильярреал" на выезде разобрался с дерзкими чехами. Последним полуфиналистом стала «Севилья», одолевшая «Атлетик» (1:2, по пенальти – 5:4, первый матч – 2:1).

    Жеребьевка полуфиналов состоится 15 апреля в Ньоне.

    Лига Европы, 1/4 финала, ответные матчи

    Ливерпуль (Англия) - Боруссия (Д, Германия) - 4:3 (0:2).

    Голы: Мхитарян, 5 (0:1). Обамеянг, 9 (0:2). Ориги, 48 (1:2). Ройс, 57 (1:3). Коутиньо, 66 (2:3). Сако, 78 (3:3). Ловрен, 90+1 (4:3).

    Севилья (Испания) - Атлетик (Испания) - 1:2 (0:0).

    Голы: Адурис, 57 (0:1). Гамейро, 59 (1:1). Рауль Гарсия, 80 (1:2).

    Спарта (Чехия) - Вильярреал (Испания) - 2:4 (0:3).

    Голы: Бакамбю, 5 (0:1). Кастильехо, 43 (0:2). Лафата, 45+1 - в свои ворота (0:3). Бакамбю, 49 (0:4). Дочкал, 65 (1:4). Крейчи, 71 (2:4).

    Шахтер (Украина) - Брага (Португалия) - 4:0 (2:0).

    Голы: Срна, 25 - с пенальти (1:0). Рикарду Феррейра, 43 - в свои ворота (2:0). Коваленко, 50 (3:0). Рикарду Феррейра, 74 - в свои ворота (4:0).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi