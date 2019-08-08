Состоялись очередные матчи III отборочного раунда еврокубков сезона 2019/2020.
Как передаёт Report, в Лиге Чемпионов прошли 5, в Лиге Европы - 1 встреча.
В целом, ни в одном из матчей хозяева не смогли одержать победу.
Лига Чемпионов
III отборочный раунд, первые матчи
21:00. "Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия) - 0:1
21:45. "Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1
22:00. "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия) - 1:2
22:00. ЧФР (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1
22:15. "Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:3
Лига Европы
III отборочный раунд, первый матч
22:15. "Слован" (Словакия) - "Дандолк" (Ирландия) - 1:0.
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