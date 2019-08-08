Состоялись очередные матчи III отборочного раунда еврокубков сезона 2019/2020.

Как передаёт Report, в Лиге Чемпионов прошли 5, в Лиге Европы - 1 встреча.

В целом, ни в одном из матчей хозяева не смогли одержать победу.

Лига Чемпионов

III отборочный раунд, первые матчи

21:00. "Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия) - 0:1

21:45. "Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1

22:00. "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия) - 1:2

22:00. ЧФР (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1

22:15. "Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:3

Лига Европы

III отборочный раунд, первый матч

22:15. "Слован" (Словакия) - "Дандолк" (Ирландия) - 1:0.