Баку. 14 Сентября. REPORT.AZ/ Состоялись некоторые матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, главным матчем игрового дня эксперты назвали встречу в Париже между ПСЖ и Арсеналом.

Французский и английский клубы сыграли результативную ничью, при чем завершился матч в неполных составах - с обеих сторон были удаления.

Барселона и Бавария разгромили своих соперников. Испанцы справились с Селтиком, а немцы обыграли Ростов.

Матч Манчестер Сити - Боруссия М перенесен из-за плохих погодных условий.

Группа А

ПСЖ — Арсенал 1:1

Голы: Кавани, 1 — Санчес, 78

Базель — Лудогорец 1:1

Голы: Штеффен, 80 — Кафу, 45

Группа B

Бенфика — Бешикташ 1:1

Голы: Серви, 12 – Талиска, 90+3

Динамо К – Наполи – 1:2

Голы: Гармаш, 26 (1:0); Милик, 36 (1:1); Милик, 45+2 (1:2).

Группа С

Барселона - Селтик 7:0

Голы: Месси, 3, 27, 60, Неймар, 50, Иньеста, 59, Луис Суарес, 76, 89

Группа D

Бавария - Ростов 5:0

Голы: Левандовски, 28, пенальти, Мюллер, 45+2, Киммих, 53, 60, Бернат, 90

ПСВ - Атлетико 0:1

Голы: Сауль Ньигес, 43