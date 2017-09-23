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    Состоялись 2 встречи 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Тур завершится 24 сентября противостоянием Габала-Нефтчи

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Состоялись еще две встречи 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, желающая вернуть себе лидерство в чемпионате "Зиря" встречалась с "Интер"ом.

    Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет в игре на 21-й минуте открыл футболист гостей Сертан Ташкын. Однако на 43-й минуте коллектив во главе с Зауром Сванадзе остался в меньшинстве. Красную карточку получил Илькин Гыртымов.

    "Зиря" воспользовался численным большинством во втором тайме. На 67-1 минуте Йован Крнета сравнял счет. Таким образом, команда Айхана Абасова,набрав 14 очков, закрепилась на второй строчке. "Интер" с 8 очками - на 4-й месте.

    Во первой игре сегодняшнего дня "Сабаил" обыграл "Кяпаз" со счетом 1:0. Единственный гол на счету Эльмана Тагаева. Таким образом, набрав 6 очков "Сабаил" закрепился на 6-й строчке турнирной таблицы.

    "Кяпяз", имеющий в активе только одно очко, замыкает турнирную таблицу.

    Отметим, что в игре-открытии тура "Карабах" разгромил "Сумгаит" со счетом 4:1. Тур завершится 24 сентября противостоянием "Габала"-"Нефтчи".

    Премьер-лига Азербайджана 6-й тур

    23 сентября

    17:30. "Сабаил” - "Кяпяз” - 1:0

    Гол: Эльман Тагаев, 60

    Арбитры: Рагим Гасанов, Зейнал Зейналов, Джаваншир Юсифов, Рауф Джаббаров

    Представитель АФФА : Мамедали Мамедов

    Арбирт-инспетор : Фазиль Мюршюдов

    "Далга Арена”

    20:00. "Зиря” – "Интер” - 1:1

    Голы: Йован Крнета, 67 - Сертан Ташкын, 21

    Красная карточка: Илькин Гыртымов,43 ("Интер")

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