Состоялись 2 встречи 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Состоялись еще две встречи 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, желающая вернуть себе лидерство в чемпионате "Зиря" встречалась с "Интер"ом.

Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет в игре на 21-й минуте открыл футболист гостей Сертан Ташкын. Однако на 43-й минуте коллектив во главе с Зауром Сванадзе остался в меньшинстве. Красную карточку получил Илькин Гыртымов.

"Зиря" воспользовался численным большинством во втором тайме. На 67-1 минуте Йован Крнета сравнял счет. Таким образом, команда Айхана Абасова,набрав 14 очков, закрепилась на второй строчке. "Интер" с 8 очками - на 4-й месте.

Во первой игре сегодняшнего дня "Сабаил" обыграл "Кяпаз" со счетом 1:0. Единственный гол на счету Эльмана Тагаева. Таким образом, набрав 6 очков "Сабаил" закрепился на 6-й строчке турнирной таблицы.

"Кяпяз", имеющий в активе только одно очко, замыкает турнирную таблицу.

Отметим, что в игре-открытии тура "Карабах" разгромил "Сумгаит" со счетом 4:1. Тур завершится 24 сентября противостоянием "Габала"-"Нефтчи".

Премьер-лига Азербайджана 6-й тур

23 сентября

17:30. "Сабаил” - "Кяпяз” - 1:0

Гол: Эльман Тагаев, 60

Арбитры: Рагим Гасанов, Зейнал Зейналов, Джаваншир Юсифов, Рауф Джаббаров

Представитель АФФА : Мамедали Мамедов

Арбирт-инспетор : Фазиль Мюршюдов

"Далга Арена”

20:00. "Зиря” – "Интер” - 1:1

Голы: Йован Крнета, 67 - Сертан Ташкын, 21

Красная карточка: Илькин Гыртымов,43 ("Интер")