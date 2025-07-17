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Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу "Кубок Медиа"

Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу "Кубок Медиа" Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу "Кубок Медиа"
Футбол
17 июля 2025 г. 12:52
Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу Кубок Медиа

Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу "Кубок медиа", который пройдет в Шамахы 19-20 июля в честь 150-летия национальной печати.

Как сообщает Report, на церемонии в Совете прессы Азербайджана присутствовали организаторы, представители команд, которые будут участвовать в турнире, и другие официальные лица.

На мероприятии выступил заместитель председателя Совета прессы Азербайджана Умуд Рагимоглу. Он отметил, что в будущем подобные соревнования могут быть проведены также в Карабахе.

Руководитель "Юрд Медиа" Мурад Алиев также подчеркнул важность регулярного проведения турнира в различных регионах.

В соревнованиях примут участие 4 команды. В первом туре "Зия" сыграет с "Каспи", а "Кешкюль" - с "Экинчи".

Отметим, что организаторами соревнований являются "Юрд Медиа", Центр спортивных исследований, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Шамахинский олимпийский комплекс.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda təşkil olunacaq Media Kuboku minifutbol turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib

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