Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу "Кубок Медиа"

Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу "Кубок Медиа"

Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу "Кубок медиа", который пройдет в Шамахы 19-20 июля в честь 150-летия национальной печати.

Как сообщает Report, на церемонии в Совете прессы Азербайджана присутствовали организаторы, представители команд, которые будут участвовать в турнире, и другие официальные лица.

На мероприятии выступил заместитель председателя Совета прессы Азербайджана Умуд Рагимоглу. Он отметил, что в будущем подобные соревнования могут быть проведены также в Карабахе.

Руководитель "Юрд Медиа" Мурад Алиев также подчеркнул важность регулярного проведения турнира в различных регионах.

В соревнованиях примут участие 4 команды. В первом туре "Зия" сыграет с "Каспи", а "Кешкюль" - с "Экинчи".

Отметим, что организаторами соревнований являются "Юрд Медиа", Центр спортивных исследований, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Шамахинский олимпийский комплекс.