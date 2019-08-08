Состоялась жеребьевка I дивизиона Азербайджана по футболу сезона 2019/2020

Состоялась жеребьевка Первого дивизиона Азербайджана по футболу сезона 2019/2020.
Как сообщает Report, на мероприятии, организованном в административном здании АФФА, приняли участие президент Профессиональной футбольной Лиги Рамин Мусаев и представители клубов, кроме "Кяпяз".
Поскольку "Шувелян" прекратил деятельность, в этом сезоне чемпионат пройдет с участием 13 команд. В каждом туре одна из 13 команд будет отдыхать. В первом туре не играет "Карабах".
I тур
"Загатала" - "Сабах-2"
"Нефтчи-2" - "Кешля-2"
"Гарадаг Локбатан" - Сумгайыт-2"
"Кяпяз" - МОИК
"Сабаил-2" - "Туран Товуз"
"Зиря-2" - "Агсу"
Отметим, что новый сезон стартует 23 августа.
Təbriz QuliyevАвтор новости