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    Состоялась жеребьевка Высшей лиги по футзалу

    Высшая лига пройдет с участием 7 команд и будет состоять из 4 кругов

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В зале заседаний Футбольной академии АФФА состоялась жеребьевка сезона 2017/2018 чемпионата страны по футзалу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, вначале подготовленные УЕФА методические пособия для тренеров футзала были вручены главным тренерам и представителям клубов.

    Затем предоставили информацию о новшествах, которые внедрят в предстоящем сезоне.

    Согласно результатам жеребьевки, календарь первого тура Высшей лиги следующий:

    30 сентября

    15:00. СК "Нефтчи" – "Ясамал"

    16:30. EKOL – "Араз"

    18:00. СК Футзал – "Марафон Футзал".

    Отметим, что проходящая с участием 7 команд Высшая лига будет состоять из 4 кругов.

    В первом туре команда "Хамса" будет отдыхать. Матчи первого тура пройдут на ABU Arena. 

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