Состоялась жеребьевка Высшей лиги по футзалу

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В зале заседаний Футбольной академии АФФА состоялась жеребьевка сезона 2017/2018 чемпионата страны по футзалу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, вначале подготовленные УЕФА методические пособия для тренеров футзала были вручены главным тренерам и представителям клубов.

Затем предоставили информацию о новшествах, которые внедрят в предстоящем сезоне.

Согласно результатам жеребьевки, календарь первого тура Высшей лиги следующий:

30 сентября

15:00. СК "Нефтчи" – "Ясамал"

16:30. EKOL – "Араз"

18:00. СК Футзал – "Марафон Футзал".

Отметим, что проходящая с участием 7 команд Высшая лига будет состоять из 4 кругов.

В первом туре команда "Хамса" будет отдыхать. Матчи первого тура пройдут на ABU Arena.