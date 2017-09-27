Состоялась жеребьевка Высшей лиги по футзалу

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В зале заседаний Футбольной академии АФФА состоялась жеребьевка сезона 2017/2018 чемпионата страны по футзалу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, вначале подготовленные УЕФА методические пособия для тренеров футзала были вручены главным тренерам и представителям клубов.
Затем предоставили информацию о новшествах, которые внедрят в предстоящем сезоне.
Согласно результатам жеребьевки, календарь первого тура Высшей лиги следующий:
30 сентября
15:00. СК "Нефтчи" – "Ясамал"
16:30. EKOL – "Араз"
18:00. СК Футзал – "Марафон Футзал".
Отметим, что проходящая с участием 7 команд Высшая лига будет состоять из 4 кругов.
В первом туре команда "Хамса" будет отдыхать. Матчи первого тура пройдут на ABU Arena.
Sport DepartmentАвтор новости
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