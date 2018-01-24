Состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА, определились соперники сборных Азербайджана и Турции

24 января, 2018 16:13

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Лозанна прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА. Как сообщает Report, в результате жеребьевки определились соперники сборной Азербайджана. Команда во главе с главным тренером Гурбаном Гурбановым попала в группу 3 лиги D. Соперники это Фарерские острова, Мальта и Косово. Результаты жеребьевки: Лига A Группа 1: Германия, Франция, Голландия Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия Группа 3: Португалия, Италия, Польша Группа 4: Испания, Англия, Хорватия Лига B Группа 1: Словакия, Украина, Чехия Группа 2: Россия, Швеция, Турция Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания Лига C Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва Лига D Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта и Косово Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар.