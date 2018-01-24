Состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА, определились соперники сборных Азербайджана и Турции

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Лозанна прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, в результате жеребьевки определились соперники сборной Азербайджана.
Команда во главе с главным тренером Гурбаном Гурбановым попала в группу 3 лиги D. Соперники это Фарерские острова, Мальта и Косово.
Результаты жеребьевки:
Лига A
Группа 1: Германия, Франция, Голландия
Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия
Группа 3: Португалия, Италия, Польша
Группа 4: Испания, Англия, Хорватия
Лига B
Группа 1: Словакия, Украина, Чехия
Группа 2: Россия, Швеция, Турция
Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия
Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания
Лига C
Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль
Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония
Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр
Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва
Лига D
Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра
Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино
Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта и Косово
Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар.
Sport DepartmentАвтор новости
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