Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, церемония организована в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

Помощником при жеребьевке был посол финального матча турнира, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В результате жеребьевки состав пар оказался следующим:

"Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия)

"Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Ювентус" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия).

Отметим, что первые встречи будут организованы 3-4 апреля на поле указанных первыми команд, а ответные матчи состоятся 10-11 апреля.