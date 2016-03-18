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    Состоялась жеребьевка 1/4 финала Евролиги

    Два испанских клуба снова стали соперниками

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Евролиги по футболу.

    Как сообщает Report, последний победитель турнира "Севилья" встретится с другим испанским клубом "Атлетик".

    "Брага" (Португалия) - "Шахтер" (Украина)

    "Вильярреал" (Испания) - "Спарта" (Прага, Чехия)

    "Атлетик" (Испания) - "Севилья" (Испания)

    "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Ливерпуль" (Англия).

    Первые матчи состоятся 7 апреля, а ответные игры - 14 апреля.

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