Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Евролиги по футболу.
Как сообщает Report, последний победитель турнира "Севилья" встретится с другим испанским клубом "Атлетик".
"Брага" (Португалия) - "Шахтер" (Украина)
"Вильярреал" (Испания) - "Спарта" (Прага, Чехия)
"Атлетик" (Испания) - "Севилья" (Испания)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Ливерпуль" (Англия).
Первые матчи состоятся 7 апреля, а ответные игры - 14 апреля.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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