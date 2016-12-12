Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

12 декабря, 2016 17:05

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, в результате жеребьевки также определились соперники турецких клубов. "Османлыспор" стал соперником греческого "Олимпиакос", "Фенербахче" – соперником российского "Краснодара", а "Бешикташ" – израильского "Хапоэль" (Беэр-Шева). Состав пар следующий: "Атлетик" (Бильбао, Испания) – АПОЭЛ (Кипр) "Легия" (Польша) - "Аякс" (Голландия) "Астра" Джурджу (Румыния) - "Генк" (Бельгия) "Андерлехт" (Бельгия) - "Зенит" (Россия) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сент-Этьен" (Франция) "Вильярреал" (Испания) - "Рома" (Италия) "Лудогорец" (Болгария) - "Копенгаген" (Дания) "Олимпиакос" (Греция) - "Османлыспор" (Турция) "Гент" (Бельгия) - "Tоттенхэм" (Англия) "Ростов" (Россия) - "Спарта" (Прага, Чехия) "Краснодар" (Россия) - "Фенербахче" (Турция) "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Фиорентина" (Италия) AZ Алкмар (Голландия) - "Лион" (Франция) "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Бешикташ" (Турция) ПАОК (Греция) - "Шальке" (Германия). Отметим, что матчи 1/16 финала пройдут 16-го и 23-го февраля.