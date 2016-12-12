Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу.
Как сообщает Report, в результате жеребьевки также определились соперники турецких клубов.
"Османлыспор" стал соперником греческого "Олимпиакос", "Фенербахче" – соперником российского "Краснодара", а "Бешикташ" – израильского "Хапоэль" (Беэр-Шева).
Состав пар следующий:
"Атлетик" (Бильбао, Испания) – АПОЭЛ (Кипр)
"Легия" (Польша) - "Аякс" (Голландия)
"Астра" Джурджу (Румыния) - "Генк" (Бельгия)
"Андерлехт" (Бельгия) - "Зенит" (Россия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сент-Этьен" (Франция)
"Вильярреал" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Лудогорец" (Болгария) - "Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Османлыспор" (Турция)
"Гент" (Бельгия) - "Tоттенхэм" (Англия)
"Ростов" (Россия) - "Спарта" (Прага, Чехия)
"Краснодар" (Россия) - "Фенербахче" (Турция)
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Фиорентина" (Италия)
AZ Алкмар (Голландия) - "Лион" (Франция)
"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Бешикташ" (Турция)
ПАОК (Греция) - "Шальке" (Германия).
Отметим, что матчи 1/16 финала пройдут 16-го и 23-го февраля.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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