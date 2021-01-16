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Состоялась церемония открытия футбольной академии "Туран Товуз" 

Состоялась церемония открытия футбольной академии "Туран Товуз"  На строительство академии со стороны ФИФА и УЕФА было выделено 3,5 млн манатов
Футбол
16 января 2021 г. 15:43
Состоялась церемония открытия футбольной академии Туран Товуз 

Сегодня состоялась церемония открытия футбольной академии, построенной АФФА при финансовой поддержке ФИФА и УЕФА при клубе "Туран Товуз".

Как передает Report, в мероприятии приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, глава ИВ Товузского района Мамед Мамедов, исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, президент Западной региональной футбольной федерации Надир Набиев и председатель правления клуба "Туран Товуз" Октай Абдуллаев.

На строительство академии со стороны ФИФА и УЕФА было выделено 3,5 млн манатов, АФФА выделила 800 тыс. манатов (ФИФА и УЕФА – 91%, АФФА – 19%).

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Версия на азербайджанском языке Фото"Turan Tovuz" Futbol Akademiyasının açılış mərasimi keçirildi

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