Состоялась церемония открытия футбольной академии "Туран Товуз"

На строительство академии со стороны ФИФА и УЕФА было выделено 3,5 млн манатов

Сегодня состоялась церемония открытия футбольной академии, построенной АФФА при финансовой поддержке ФИФА и УЕФА при клубе "Туран Товуз".

Как передает Report, в мероприятии приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, глава ИВ Товузского района Мамед Мамедов, исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, президент Западной региональной футбольной федерации Надир Набиев и председатель правления клуба "Туран Товуз" Октай Абдуллаев.

На строительство академии со стороны ФИФА и УЕФА было выделено 3,5 млн манатов, АФФА выделила 800 тыс. манатов (ФИФА и УЕФА – 91%, АФФА – 19%).