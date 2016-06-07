Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоится заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает Report, заседание в административном здании организации начнется в 10:30.

Повестка дня заседания официально не обнародована. Однако ожидаются обсуждения в связи с текущим положением Премьер-лиги Азербайджана. В повестку дня также входит вопрос допуска новых команд в высшую лигу после того, как лицензию на право участия в новом сезоне получили только 8 команд.

Отметим, что заседание будет закрытым.