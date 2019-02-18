Состоится проверочный матч сборной Азербайджана по футболу

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Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу испытает силы на товарищеском матче.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, возглавляемый Николой Юрчевичем коллектив встретится со сборной Литвы.

Запланированная на 25 марта на "Bakcell Arena" встреча начнется в 18:00.

Отметим, что первый выездной товарищеский матч возглавляемой Николой Юрчевичем сборной Азербайджана будет 21 марта против Хорватии.

Первая встреча отборочного этапа ЕВРО-2020 пройдет на стадионе "Максимир" в городе Загреб.