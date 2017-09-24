Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоится последняя игра 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, на городском стадионе города Габала одноименный клуб будет принимать "Нефтчи".

После 5 туров набравшая 10 очков "Габала" занимает 3-е место в турнирной таблице. Имеющий в активе только одно очко "Нефтчи" на 7-й строчке.

Результат этой игры никак не повлияет на турнирное положение команд. Но "красно-черным" необходимо побеждать, чтоб продолжать претендовать на первую строчку первенства.

"Бело-черные" выйдут на поле, чтоб одержать первую победу в сезоне и сократить отставание от "Сабаил"а, идущего на 6-й строчке, до двух очков.

Команды 36 раз противостояли друг другу. "Габала" выиграла 13, а "Нефтчи"- 15 очных поединков. 8 раз команды разошлись миром. Соотношение забитых и пропущенных голов одинаково: 45-45. В последних 3 матчах побеждали хозяева. "Нефтчи" побеждал лишь один раз в последних 6 матчах.

Премьер-лига Азербайджана, 6-й тур

24 сентября (воскресение)

18:00. “Габала” – “Нефтчи”

Арьитры: Фариз Юсифов, Азер Аскеров, Эльман Мусаев, Омар Пашаев

Представитель АФФА: Нувер Хасыев

Арбитр-инспектор : Мурад Мамедов

Стадион города Габала

Отметим, что в других играх тура "Карабах" одолел "Сумгаит" со счетом 4:1, "Сабаил" выиграл "Капаз" 1:0. В матче "Зиря"- "Интер" победитль не определился.