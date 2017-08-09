Составлен список самых результативных футболистов чемпионата Азербайджана - СПИСОК

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная Лига накануне 26-го чемпионата Азербайджана, который стартует 11 августа, составила список самых результативных футболистов.

Как сообщает Report, в список включены футболисты, забившие 50 и более голов в 25 предыдущих чемпионатах

До сегодняшнего чемпионата это удалось 34 игрокам. Из них 10 человек побили планку в 100 голов.

Список, в котором не учтены аннулированные голы и голы, забитые в неоконченных матчах, возглавляет Hазим Алиев.

В активе лучшего бомбардира чемпионата Азербайджана - 183 гола. Мушвиг Гусейнов с 125 голами на второй позиции в списке, Ровшан Ахмедов с 116 мячами занял 3-е место. Среди футболистов, забивших более 50 голов, есть два легионера. Это Бадри Кварацхелия с 72 голами и Георгий Адамия с 61 мячом.