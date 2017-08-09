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    Составлен список самых результативных футболистов чемпионата Азербайджана - СПИСОК

    В список включены футболисты, забившие 50 и более голов в 25 предыдущих чемпионатах

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная Лига накануне 26-го чемпионата Азербайджана, который стартует 11 августа, составила список самых результативных футболистов.

    Как сообщает Report, в список включены футболисты, забившие 50 и более голов в 25 предыдущих чемпионатах

    До сегодняшнего чемпионата это удалось 34 игрокам. Из них 10 человек побили планку в 100 голов.

    Список, в котором не учтены аннулированные голы и голы, забитые в неоконченных матчах, возглавляет Hазим Алиев.

    В активе лучшего бомбардира чемпионата Азербайджана - 183 гола. Мушвиг Гусейнов с 125 голами на второй позиции в списке, Ровшан Ахмедов с 116 мячами занял 3-е место. Среди футболистов, забивших более 50 голов, есть два легионера. Это Бадри Кварацхелия с 72 голами и Георгий Адамия с 61 мячом.

    МестоФутболистГолы
    1.Назим Алиев183
    2.Мушвиг Гусейнов125
    3.Ровшан Ахмедов116
    4-5.Гурбан Гурбанов115
     Самир Алекперов115
    6.Алай Бахрамов108
    7.Надир Набиев103
    8-9.Хагани Мамедов102
     Вадим Васильев102
    10.Кянан Каримов101
    11.Муса Гурбанов94
    12.Фазил Парваров89
    13.Самир Мусаев88
    14-15.Фаррух Исмайлов85
     Имамяр Сулейманов85
    16.Самир Алиев84
    17.Исмаил Мамедов76
    18.Ильхам Мамедов74
    19.Азер Исаев73
    20.Паша Алиев72
    21.Бадри Кварацхелия71
    22.Заур Рамазанов70
    23.Юнис Гусейнов66
    24-25.Видади Рзаев65
     Махир Алиев65
    26-28.Махмуд Гурбанов61
     Рамиз Мамедов61
     Георгий Адамия61
    29.Рашад Абдуллаев58
    30.Гасан Абдуллаев51
    31-34.Вагиф Джавадов50
     Вугар Гамбаров50
     Мехман Бахышов50
     Ялчын Багиров50
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