Соперник сборной Азербайджана столкнулся с угрозой пожара в Белфасте

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ У отеля, где проживают футболисты сборной Северной Ирландии, которая в рамках 4-тура отборочного тура чемпионата мира-2018 встретится со сборной Азербайджана, произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на Belfast Live, загорелся припаркованный у отеля автомобиль. Во время пожара футболисты находились в отеле.

Представители местной пожарно-спасательной службы подтвердили информацию. Не исключается, что это был намеренный поджог.

Проводится расследование.