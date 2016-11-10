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    Соперник сборной Азербайджана столкнулся с угрозой пожара в Белфасте

    Возгорание произошло в автомобиле на стоянке

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ У отеля, где проживают футболисты сборной Северной Ирландии, которая в рамках 4-тура отборочного тура чемпионата мира-2018 встретится со сборной Азербайджана, произошел пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на Belfast Live, загорелся припаркованный у отеля автомобиль. Во время пожара футболисты находились в отеле. 

    Представители местной пожарно-спасательной службы подтвердили информацию. Не исключается, что это был намеренный поджог.

    Проводится расследование.

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