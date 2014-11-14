Соперник "Карабаха" в Лиге Европы отправил в отставку главного тренера

Отмечается, что сегодня команду будет тренировать Джузеппе Барези. Имя нового главного тренера пока не афишируется. Местная пресса сообщает, что эту должность займет Роберто Манчини. Манчини уже возглавлял "Интер" в 2004-2008 годах. Его последним местом работы был турецкий "Галатасарай".
Отметим, что "Интер" является соперником азербайджанского "Карабаха" (Агдам) в групповой стадии Лиги Европы. Встреча между двумя командами 2 октября на стадионе "Джузеппе Меаца" завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Очередная встреча состоится в Баку 11 декабря.
Sport DepartmentАвтор новости
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