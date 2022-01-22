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Соперник "Карабаха" продал своего нападающего в аргентинский клуб

Соперник "Карабаха" продал своего нападающего в аргентинский клуб Нападающий Дарио Бенедетто покинул французский "Марсель" и вернулся в аргентинский "Боку Хуниорс".
Футбол
22 января 2022 г. 03:25
Соперник Карабаха продал своего нападающего в аргентинский клуб

Нападающий Дарио Бенедетто покинул французский "Марсель" и вернулся в аргентинский "Боку Хуниорс".

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт аргентинского клуба.

Ранее футболист уже выступал за "Боку" с 2016 по 2019 год. В "Марсель" он перешел за 14 млн евро. С тех пор он сыграл за провансальцев 71 матч, забил 17 голов и сделал 5 голевых передач. Первую часть сезона-2021/22 Бенедетто провел в "Эльче" на правах аренды. За испанский клуб на его счету 16 матчей, 2 гола и 1 голевая передача. Сумма трансфера в "Боку" составила 3 млн евро.

Отметим, что свой первый матч Лиги конференций против "Марселя", "Карабах" проведет 17 февраля на выезде, а ответный матч - 24 февраля дома.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın rəqibi hücumçusunu Argentina klubuna satıb

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