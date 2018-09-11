Соперник "Карабаха" избежал трансферного запрета

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы - украинский клуб "Ворскла" избежал трансферного запрета.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ), полтавская команда избежала наказания из-за уплаты задолженности футболистам до назначенного времени.

После погашения задолженности бывшим футболистам Олегу Бараннику и Евгению Буднику, украинский клуб направил в ФФУ необходимые документы. В случае несвоевременного погашения задолженности, клуб столкнулся бы с трансферным запретом.

Баранник выступал в "Ворскла" в период с 2010 по 2017 год, а Будник - с 2012 по 2016 год.

Отметим, что первая встреча между "Карабахом" и "Ворскла" пройдет 25 октября на Бакинском олимпийском стадионе. Выездной матч запланирован на 8 ноября на Стадионе имени Алексея Бутковского в Полтаве.