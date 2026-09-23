Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет град
- 23 сентября, 2026
- 12:42
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен слабый туман. Юго-восточный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный.
Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.
В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых частях Губа-Гусарского региона временами возможны дожди. В отдельных местах вероятны ливни, грозы и град. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 12-17°, а днем - 21-26° тепла.