Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

Во втором квартале Агентство по мониторингу государственных предприятий при Минфине провело мониторинг 22 госпредприятий - вдвое больше, чем в первом квартале, когда проверкой были охвачены 10 предприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Мониторинг проводился в рамках мер по повышению прозрачности и финансовой дисциплины, а также более эффективному управлению фискальными рисками. По его итогам подготовлен и представлен отчет.

В ходе мониторинга проанализированы финансовые результаты и показатели деятельности госпредприятий, выявлены потенциальные фискальные риски, а сами предприятия классифицированы в соответствии с фискальными риск-рейтингами.

Отмечается, что новый механизм мониторинга позволяет формировать системную базу данных о финансовом состоянии и показателях деятельности госпредприятий, выявлять фискальные риски на ранней стадии и принимать управленческие решения на основе более полных финансовых данных.