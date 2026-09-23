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    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Финансы
    • 23 сентября, 2026
    • 12:59
    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Во втором квартале Агентство по мониторингу государственных предприятий при Минфине провело мониторинг 22 госпредприятий - вдвое больше, чем в первом квартале, когда проверкой были охвачены 10 предприятий.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    Мониторинг проводился в рамках мер по повышению прозрачности и финансовой дисциплины, а также более эффективному управлению фискальными рисками. По его итогам подготовлен и представлен отчет.

    В ходе мониторинга проанализированы финансовые результаты и показатели деятельности госпредприятий, выявлены потенциальные фискальные риски, а сами предприятия классифицированы в соответствии с фискальными риск-рейтингами.

    Отмечается, что новый механизм мониторинга позволяет формировать системную базу данных о финансовом состоянии и показателях деятельности госпредприятий, выявлять фискальные риски на ранней стадии и принимать управленческие решения на основе более полных финансовых данных.

    Министерство финансов Азербайджана Агентство по мониторингу государственных предприятий
    Maliyyə Nazirliyi: II rübdə 22 dövlət müəssisəsi monitorinq edilib
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