Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report
Карабах
- 23 сентября, 2026
- 13:06
Монастырь Гянджасар, величественно возвышающийся среди гор Агдере, спустя века продолжает хранить древнюю историю Карабаха и остается одним из наиболее примечательных образцов средневековой албанской архитектуры.
Как сообщает Report, исторический памятник расположен в высокогорной местности в селе Вянгли Агдеринского района.
На протяжении столетий монастырь играл важную роль в религиозной и культурной жизни региона.
Каменные надписи, монументальная архитектура и сохранившийся исторический облик придают Гянджасар особую ценность. Несмотря на прошедшие века, сооружение по-прежнему сохраняет свое величие.
Сотрудники Report посетили монастырь Гянджасар и запечатлели памятник на видео.
Представляем эти кадры.
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