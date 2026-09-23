Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report

    Карабах
    • 23 сентября, 2026
    • 13:06
    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report

    Монастырь Гянджасар, величественно возвышающийся среди гор Агдере, спустя века продолжает хранить древнюю историю Карабаха и остается одним из наиболее примечательных образцов средневековой албанской архитектуры.

    Как сообщает Report, исторический памятник расположен в высокогорной местности в селе Вянгли Агдеринского района.

    На протяжении столетий монастырь играл важную роль в религиозной и культурной жизни региона.

    Каменные надписи, монументальная архитектура и сохранившийся исторический облик придают Гянджасар особую ценность. Несмотря на прошедшие века, сооружение по-прежнему сохраняет свое величие.

    Сотрудники Report посетили монастырь Гянджасар и запечатлели памятник на видео.

    Представляем эти кадры.

    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report
    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report
    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report
    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report
    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report
    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report
    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report
    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report
    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report

    Монастырь Гянджасар Карабах
    Фото
    Видео
    Tarixin izlərini qoruyan əzəmətli Gəncəsər monastırı - VİDEO
    Фото
    Видео
    Majestic Ganjasar Monastery preserving traces of history – VIDEO
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей