Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report

Монастырь Гянджасар, величественно возвышающийся среди гор Агдере, спустя века продолжает хранить древнюю историю Карабаха и остается одним из наиболее примечательных образцов средневековой албанской архитектуры.

Как сообщает Report, исторический памятник расположен в высокогорной местности в селе Вянгли Агдеринского района.

На протяжении столетий монастырь играл важную роль в религиозной и культурной жизни региона.

Каменные надписи, монументальная архитектура и сохранившийся исторический облик придают Гянджасар особую ценность. Несмотря на прошедшие века, сооружение по-прежнему сохраняет свое величие.

Сотрудники Report посетили монастырь Гянджасар и запечатлели памятник на видео.

Представляем эти кадры.