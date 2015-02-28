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    ​Сол Кэмпбелл может стать мэром Лондона

    Кандидатура экс-игрока Арсенала будет выдвинута партией консерваторов

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл может баллотироваться в мэры Лондона на ближайших выборах, которые пройдут через год.

    Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, кандидатура 40-летнего экс-игрока "Арсенала" будет выдвинута партией консерваторов.

    Соответствующие консультации в ней уже прошли. Сам футболист отметил, что пока не принял окончательного решения о выдвижении своей кандидатуры. При этом он обозначил основные направления, в которых будет работать в случае избрания мэром.

    Кэмпбелл рассчитывает улучшить условия жизни в пригородах Лондона, а также увеличить число парламентариев, представляющих этнические меньшинства.

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