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    SOCAR опроверг информацию о спонсорстве при строительстве нового стадиона Trabzonspor

    У компании нет подобного плана

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Распространившаяся в СМИ информация о том, что Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) станет официальным спонсором нового стадиона Trabzonspor, не соответствует действительности.

    Об этом Report сообщили в SOCAR Turkey.

    "Информация о возможном спонсировании SOCAR какого-либо стадиона в Турции не соответствует действительности. У компании нет подобного плана", - сообщили в SOCAR Turkey.

    Отметим, что некоторые турецкие и азербайджанские СМИ распространили информацию о привлечении SOCAR в качестве спонсора к строительству стадиона Akyazı в Трабзоне. 

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