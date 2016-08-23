SOCAR опроверг информацию о спонсорстве при строительстве нового стадиона Trabzonspor

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Распространившаяся в СМИ информация о том, что Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) станет официальным спонсором нового стадиона Trabzonspor, не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в SOCAR Turkey.

"Информация о возможном спонсировании SOCAR какого-либо стадиона в Турции не соответствует действительности. У компании нет подобного плана", - сообщили в SOCAR Turkey.

Отметим, что некоторые турецкие и азербайджанские СМИ распространили информацию о привлечении SOCAR в качестве спонсора к строительству стадиона Akyazı в Трабзоне.