SOCAR и турецкий ФК "Галатасарай" подписали спонсорское соглашение

14:16 Подписано спонсорское соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецким футбольным клубом "Галатасарай".

Подписано спонсорское соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецким футбольным клубом "Галатасарай".

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в спортивном комплексе "Али Сами Ен".

Общая стоимость трехлетней спонсорской сделки составляет 15 млн евро.

В соответствии с соглашением, в сезоне 2023/2024 "Галатасарай" будет выступать во всех официальных клубных турнирах, проводимых под флагом УЕФА (включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций), с логотипом SOCAR на форме.

Отметим, что SOCAR также получила право использовать в СМИ выражение "Энергетический спонсор футбольной команды "Галатасарай"".