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SOCAR и турецкий ФК "Галатасарай" подписали спонсорское соглашение

SOCAR и турецкий ФК "Галатасарай" подписали спонсорское соглашение 14:16 Подписано спонсорское соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецким футбольным клубом "Галатасарай".
Футбол
31 июля 2023 г. 15:07
SOCAR и турецкий ФК Галатасарай подписали спонсорское соглашение

Подписано спонсорское соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецким футбольным клубом "Галатасарай".

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в спортивном комплексе "Али Сами Ен".

Общая стоимость трехлетней спонсорской сделки составляет 15 млн евро.

В соответствии с соглашением, в сезоне 2023/2024 "Галатасарай" будет выступать во всех официальных клубных турнирах, проводимых под флагом УЕФА (включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций), с логотипом SOCAR на форме.

Отметим, что SOCAR также получила право использовать в СМИ выражение "Энергетический спонсор футбольной команды "Галатасарай"".

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Версия на английском языке SOCAR and Turkish Galatasaray FC sign sponsorship agreement
Версия на азербайджанском языке SOCAR və “Qalatasaray” klubu arasında sponsorluq müqaviləsi imzalanıb

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