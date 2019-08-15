​СМИ: Зидан может покинуть пост главного тренера ФК "Реал Мадрид"

Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан может покинуть команду.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Independent, тренер может покинуть команду в связи с тем, что руководство испанского клуба не хочет приобретать французского полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Отмечается, что после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке игрока, отношения между ними ухудшились. Утверждается, что Зидан пообещал Погба взять его в команду.

Отметим, что Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. В мае нынешнего года специалист вновь стал главным тренером команды. Вместе с испанским клубом Зидан становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, по два раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.