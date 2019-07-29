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СМИ: "Ювентус" договорился с нападающим "Манчестер Юнайтед"

СМИ: "Ювентус" договорился с нападающим "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" вступил в борьбу за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. 

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport, туринский клуб уже достиг с 26-летним игроком договоренности о переходе в их клуб.

Отметим, что ранее фаворитом в борьбе за бельгийского футболиста являлся "Интер". Миланский клуб готов заплатить за игрока национальной команды Бельгии 75 млн фунтов стерлингов (83,6 млн евро). В сезоне 2018/19 Ромелу забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за "МЮ" во всех турнирах. Соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.

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