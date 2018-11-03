СМИ: Власти Аргентины обвинили Месси в отмывании денег

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Футболиста "Барселоны" Лионеля Месси и его отца обвиняют в отмывании денег.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Todo Noticias, обвинения выдвинул прокурор Пабло Турано.

Прокурор просит провести проверку деятельности благотворительного фонда "Лео Месси", который мог использоваться для отмывания денег. Как считает сторона обвинения, пожертвования, которые получал фонд, переводились на счета в офшорных зонах.

Турано выдвинул обвинения после того, как показания в суде дал один из бывших сотрудников фонда. По его словам, полученные пожертвования не использовались для социальных проектов.

Аргентинский футболист уже имел проблемы с законом из-за неуплаты налогов. В 2017 году суд Барселоны приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Тогда он избежал тюремного заключения, заплатив штраф в 250 тыс евро.