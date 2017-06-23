Суд Испании заменил тюремное заключение Месси штрафом

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Верховный суд Испании принял решение заменить тюремное заключение нападающего "Барселоны" Лионеля Месси сроком на 21 месяц денежным штрафом, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации EFE, размер денежного штрафа составляет 252 тыс. евро.

Отец футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси, в свою очередь, должен заплатить штраф в размере 180 тыс. евро. Прокуратура не возражает против такого развития событий.

Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Этот приговор не предполагал нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.