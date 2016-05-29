​СМИ: в Ираке террористы убили 12 фанатов "Реала", смотревших финал ЛЧ

Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Четыре террориста в Ираке убили по меньшей мере 12 болельщиков мадридского футбольного клуба "Реал", смотревших финал Лиги чемпионов с участием их любимой команды.

Как передает Report, об этом сообщает As.

Трагедия случилась в городе Бакуба, находящемся в 50 км к северо-востоку от Багдада. Террористы ворвались в помещение, где проходил просмотр матча, и открыли беспорядочный огонь из автоматов. По первым данным, 12 человек погибли, 8 с ранениями были госпитализированы. Другие источники заявили о 5 погибших и 4 раненых. Погибшим от 18 до 30 лет. Нападавшие скрылись, никто из них не был задержан. Власти страны приписывают атаку террористической организации ИГИЛ.