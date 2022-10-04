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СМИ: Украина будет кандидатом на проведение ЧМ по футболу 2030 года

СМИ: Украина будет кандидатом на проведение ЧМ по футболу 2030 года Украина будет участвовать в совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Футбол
4 октября 2022 г. 08:06
СМИ: Украина будет кандидатом на проведение ЧМ по футболу 2030 года

Украина будет участвовать в совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Times.

Сообщается, что такое решение приняли испанское и португальское правительства и президент Украины Владимир Зеленский. О подаче совместной заявки будет объявлено 5 октября.

Украинцы примут матчи группового раунда, но только в случае восстановления необходимой для организации турнира инфраструктуры. The Times высоко оценивает шансы этой заявки одержать победу на выборах хозяев мирового первенства.

На проведение чемпионата мира также претендуют заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции; Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили, а также Марокко.

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Версия на азербайджанском языке “The Times”: Ukrayna dünya çempionatına ev sahibliyi etmək üçün namizəd olacaq

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