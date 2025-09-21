СМИ: УЕФА может отстранить Израиль от всех европейских турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение об отстранении израильских клубов и сборных от турниров под эгидой организации.

Как передает Report, об этом сообщает газета Israel Hayom.

По информации источника, на решение УЕФА могут повлиять представители Катара. Решение, как сообщает газета, может быть принято 23 сентября.

Утверждается, что в данный момент большинство обладающих правом голоса стран выступают за дисквалификацию. При этом Израильская футбольная ассоциация всеми силами пытается снять вопрос с повестки дня. В случае принятия решения, сборную Израиля исключат из отбора к чемпионату мира-2026, а тель-авивский "Маккаби" - из розыгрыша Лиги Европы.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.