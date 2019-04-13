​СМИ: "Рома" вступила в переговоры с Конте

Известный итальянский тренер Антонио Конте может возглавить "Рому".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет La Repubblica.

По информации издания, римский клуб установил первые контакты с 50-летним специалистом относительно обсуждения условий возможного сотрудничества.

В марте "Рома" рассталась с Эусебио ди Франческо, который возглавлял команду с 2017 года. Ему на замену был приглашен Клаудио Раньери, с которым был подписан контракт до конца текущего сезона.

Последним клубом Конте был "Челси".