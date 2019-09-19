СМИ: ​«Реал» купит Мбаппе за 275 млн евро

Испанский «Реал» намерен приобрести нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килинана Мбаппе за рекордную сумму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по информации телеканала El Chiringuito TV в твиттер, испанская команда готова заплатить за футболиста €225 млн , также речь идет о €50 млн бонусов. Зарплата игрока составит €35 млн в год, однако может увеличиться еще на €5 млн из-за бонусов.

Если трансфер, который, по информации СМИ, уже согласован, будет осуществлен он станет самым крупным в истории. До этого рекорд принадлежал «ПСЖ», который в 2017 году за €222 млн купил у «Барселоны» бразильского форварда Неймара.