В Лачыне почтили память шехидов
- 27 сентября, 2026
- 14:24
В связи с 27 сентября - Днём памяти в Лачынском районе минутой молчания почтили память шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.
Как передает Report, участники, собравшиеся на центральной площади города Лачын в связи с Днём памяти, выразили глубокое уважение к памяти шехидов.
В 12:00 на территории района было остановлено движение транспорта и пешеходов, автомобили подали звуковые сигналы, а память шехидов почтили минутой молчания.
В мероприятии, посвящённом Дню памяти, приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе, правоохранительных органов, действующих в районе, семьи шехидов и жители района.