В Лачыне почтили память шехидов

В связи с 27 сентября - Днём памяти в Лачынском районе минутой молчания почтили память шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report, участники, собравшиеся на центральной площади города Лачын в связи с Днём памяти, выразили глубокое уважение к памяти шехидов.

В 12:00 на территории района было остановлено движение транспорта и пешеходов, автомобили подали звуковые сигналы, а память шехидов почтили минутой молчания.

В мероприятии, посвящённом Дню памяти, приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе, правоохранительных органов, действующих в районе, семьи шехидов и жители района.