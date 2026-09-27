Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Лачыне почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 14:24
    В Лачыне почтили память шехидов

    В связи с 27 сентября - Днём памяти в Лачынском районе минутой молчания почтили память шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

    Как передает Report, участники, собравшиеся на центральной площади города Лачын в связи с Днём памяти, выразили глубокое уважение к памяти шехидов.

    В 12:00 на территории района было остановлено движение транспорта и пешеходов, автомобили подали звуковые сигналы, а память шехидов почтили минутой молчания.

    В мероприятии, посвящённом Дню памяти, приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе, правоохранительных органов, действующих в районе, семьи шехидов и жители района.

    В Лачыне почтили память шехидов
    В Лачыне почтили память шехидов
    В Лачыне почтили память шехидов
    В Лачыне почтили память шехидов
    В Лачыне почтили память шехидов
    В Лачыне почтили память шехидов
    В Лачыне почтили память шехидов
    В Лачыне почтили память шехидов
    В Лачыне почтили память шехидов
    В Лачыне почтили память шехидов
    В Лачыне почтили память шехидов

    Лачын 27 Сентября – День памяти
    Фото
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    Laçında Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilib
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    Martyrs commemorated in Lachin
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