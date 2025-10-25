СМИ: Неймар не получил предложений из Европы и может перейти в MLS

Бразильский нападающий "Сантоса" Неймар да Силва Сантос Жуниор надеялся на громкий трансфер, который помог бы ему повысить шансы попасть в сборную Карло Анчелотти на чемпионат мира 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает Diario Sport.

Однако, по сведениям источника, интереса со стороны европейских команд к 33-летнему игроку нет. В этой ситуации футболист рассматривает два варианта продолжения карьеры - продление контракта с "Сантосом" или переход в MLS, где он сможет объединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в "Интер Майами".

Напомним, в последний раз Неймар выходил на поле 14 сентября, с тех пор он травмирован и продолжает восстановление. За клуб после возвращения он провёл 21 матч, забив шесть голов и отдав три результативные передачи. На данный момент бразильцу 33 года.