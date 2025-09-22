СМИ: "Марсель" угрожал лиге судом в случае переноса матча с ПСЖ на вторник
- 22 сентября, 2025
- 22:06
Футбольный клуб "Марсель" угрожал инициировать судебное разбирательство в случае переноса матча пятого тура чемпионата Франции с "Пари Сен-Жермен" на вторник.
Как передает Report, об этом сообщает издание L'Equipe.
Встреча должна была пройти в воскресенье в Марселе, но матч был перенесен из-за непогоды. ПСЖ не хотел проводить игру в понедельник, чтобы посетить церемонию вручения "Золотого мяча". В итоговый список претендентов на приз вошли игроки парижской команды Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш и Фабиан Руис.
В случае переноса матча на вторник "Марсель" хотел подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP). В этом случае у клуба были бы хорошие шансы выиграть дело, потому что согласно регламенту, не доигранный или не состоявшийся из-за погодных условий матч должен быть сыгран на следующий день.
Встреча состоится в понедельник и начнется в 22:00 по бакинскому времени. В 23:00 по бакинскому времени в Париже начнется церемония вручения "Золотого мяча".