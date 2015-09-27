 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​СМИ: Марио Балотелли может сыграть против Азербайджана

    С этой целью Конте намерен посетить матч Дженоа - Милан

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Италии Антонио Конте намерен посетить матч Серии А "Дженоа" - "Милан".

    По сообщениям Report, как предполагает итальянская пресса, наставник "голубой эскадры" готов "вспомнить" о нападающем миланцев Марио Балотелли с целью привлечения его в состав национальной команды.

    Напомним, что после возвращения в Милан на правах аренды, СуперМарио успел забить в ворота "Удинезе", а "Милан" победил со счетом 3:2.

    В этом матче Балотелли получил предупреждение, но удостоился высокой оценки в средствах массовой информации.

    Как известно, Конте уже обдумывает список кандидатов в сборную, которая 10 октября сыграет с Азербайджаном, а 13 ноября - с Норвегией в отборочном цикле Евро-2016.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi