​СМИ: Марио Балотелли может сыграть против Азербайджана

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Италии Антонио Конте намерен посетить матч Серии А "Дженоа" - "Милан".

По сообщениям Report, как предполагает итальянская пресса, наставник "голубой эскадры" готов "вспомнить" о нападающем миланцев Марио Балотелли с целью привлечения его в состав национальной команды.

Напомним, что после возвращения в Милан на правах аренды, СуперМарио успел забить в ворота "Удинезе", а "Милан" победил со счетом 3:2.

В этом матче Балотелли получил предупреждение, но удостоился высокой оценки в средствах массовой информации.

Как известно, Конте уже обдумывает список кандидатов в сборную, которая 10 октября сыграет с Азербайджаном, а 13 ноября - с Норвегией в отборочном цикле Евро-2016.