СМИ: "Ливерпуль" рассматривает Хаби Алонсо на пост главного тренера

Руководство английского "Ливерпуля" связалось с представителями испанского тренера Хаби Алонсо, чтобы узнать, готов ли тот возглавить команду.

Как передает Report, об этом сообщила испанская газета AS.

Ранее портал MatchDay Central сообщил, что "Ливерпуль" начал рассматривать кандидатов на замену главному тренеру команды Арне Слоту, которого планируют уволить после поражения в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (2:3).

В январе Хаби Алонсо покинул пост главного тренера испанского "Реала". Ему 44 года, под его руководством "Реал" провел 34 матча в различных турнирах, в которых одержал 24 победы, потерпел 5 поражений и 4 раза сыграл вничью. Вместе с ним "Реал" дошел до финала клубного чемпионата мира, который проходил летом 2025 года.

"Ливерпуль" идет на четвертом месте в чемпионате Англии, набрав 36 очков в 23 играх.