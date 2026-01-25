İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    KİV: "Liverpul" baş məşqçi postuna Xabi Alonsonu gətirmək istəyir

    Futbol
    • 25 yanvar, 2026
    • 16:39
    KİV: Liverpul baş məşqçi postuna Xabi Alonsonu gətirmək istəyir

    İngiltərə təmsilçisi "Liverpul" baş məşqçi postuna Xabi Alonsonu gətirmək istəyir.

    "Report" "AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, klub rəhbərliyi mümkün baş məşqçi dəyişikliyi ilə bağlı ispaniyalı mütəxəssisin nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıb və onun komandanı çalışdırmağa hazır olub-olmadığını öyrənib.

    Alonsonun sözügedən təklifə müsbət yanaşdığı bildirilir.

    Qeyd edək ki, 44 yaşlı mütəxəssis bu ay "Real"dan (Madrid, İspaniya) ayrılıb. Onun rəhbərliyi altında "Kral klubu" 34 oyunda 24 qələbə qazanıb və 2025-ci il FIFA Klublararası Dünya Çempionatının finalına yüksəlib.

