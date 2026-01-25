KİV: "Liverpul" baş məşqçi postuna Xabi Alonsonu gətirmək istəyir
Futbol
- 25 yanvar, 2026
- 16:39
İngiltərə təmsilçisi "Liverpul" baş məşqçi postuna Xabi Alonsonu gətirmək istəyir.
"Report" "AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, klub rəhbərliyi mümkün baş məşqçi dəyişikliyi ilə bağlı ispaniyalı mütəxəssisin nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıb və onun komandanı çalışdırmağa hazır olub-olmadığını öyrənib.
Alonsonun sözügedən təklifə müsbət yanaşdığı bildirilir.
Qeyd edək ki, 44 yaşlı mütəxəssis bu ay "Real"dan (Madrid, İspaniya) ayrılıb. Onun rəhbərliyi altında "Kral klubu" 34 oyunda 24 qələbə qazanıb və 2025-ci il FIFA Klublararası Dünya Çempionatının finalına yüksəlib.
Son xəbərlər
16:51
Foto
Türkiyə ilə Qətər regional məsələləri müzakirə edibRegion
16:49
Hindistanda gil karxanasının çökməsi nəticəsində üç nəfər ölübDigər ölkələr
16:40
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilibEkologiya
16:39
KİV: "Liverpul" baş məşqçi postuna Xabi Alonsonu gətirmək istəyirFutbol
16:17
Peskov Uitkoff-Putin danışıqları ilə bağlı: ABŞ zamanla yarışırRegion
16:05
Türkiyə Dəməşq aeroportuna hərbi məqsədlə radar sistemi qurulması iddialarını yalanlayıbRegion
15:59
Azərbaycan Basketbol Liqasında NTD "Şəki" üzərində qələbə qazanıbKomanda
15:57
İraqda prezident seçkilərinin vaxtı məlum olubDigər ölkələr
15:42