СМИ: Клуб "Габала" хочет привлечь футболиста, забившего гол "Зире" в Евролиге - ВИДЕО

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Обнародовано имя одного из футболистов, которого клуб "Габала" хочет привлечь в состав в зимний сезон.

Как передает Report со ссылкой на сайт fanatik.ro, клуб заинтересован в игроке румынского клуба "Астра" Александру Дандя. С этой целью 26 ноября представители "Габалы" пронаблюдали в Румынии за матчем "Астра" – "Стяуа".

Подчеркивается, что "Габала" предлагает А. Дандя 15 тыс. долларов зарплаты и бонусы.

Однако менеджер клуба "Габала" Сабухи Сафиярлы сообщил Report, что этим игроком не интересуются и за его игрой никто не наблюдал.

Отметим, что Дандя во втором классификационном туре Евролиги этого года выступил в составе "Астры" против "Зира". На 55-й минуте мачта на своем поле, завершившегося со счетом 3:1, отличился Дандя, на 63-й минуте он был заменен. На игре в Баку 29-летний полузащитник отыграл оба тайма.