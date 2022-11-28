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СМИ: Клуб Бекхэма близок к подписанию Месси

СМИ: Клуб Бекхэма близок к подписанию Месси Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем, близок к заключению контракта с аргентинским форвардом французского "ПСЖ" Лионелем Месси.
Футбол
28 ноября 2022 г. 04:26
СМИ: Клуб Бекхэма близок к подписанию Месси

Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем, близок к заключению контракта с аргентинским форвардом французского "ПСЖ" Лионелем Месси.

Как передает Report, об этом сообщает The Times.

По информации источника издания, в "Интер Майами" рассчитывают на то, что Месси перейдет в клуб в конце сезона. Отмечается, что в случае трансфера 35-летний аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS.

Ранее стало известно, что совладельцы "Интер Майами" ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом игрока. Отмечается, что для аргентинца этот вариант продолжения карьеры является предпочтительным.

В США надеются, что футболист заключит контракт в ближайшие месяцы.

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