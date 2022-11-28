СМИ: Клуб Бекхэма близок к подписанию Месси

Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем, близок к заключению контракта с аргентинским форвардом французского "ПСЖ" Лионелем Месси.

Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем, близок к заключению контракта с аргентинским форвардом французского "ПСЖ" Лионелем Месси.

Как передает Report , об этом сообщает The Times.

По информации источника издания, в "Интер Майами" рассчитывают на то, что Месси перейдет в клуб в конце сезона. Отмечается, что в случае трансфера 35-летний аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS.

Ранее стало известно, что совладельцы "Интер Майами" ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом игрока. Отмечается, что для аргентинца этот вариант продолжения карьеры является предпочтительным.

В США надеются, что футболист заключит контракт в ближайшие месяцы.