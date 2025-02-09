СМИ: Капитан "Ливерпуля" ван Дейк может продолжить карьеру в "Барселоне"

Нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк привлекает внимание "Барселоны".

Нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк привлекает внимание "Барселоны".

Как передает Report , об этом сообщает издание El Nacional.

По информации его источника, испанский гранд интересуется 33-летним футболистом, контракт которого истекает летом 2025 года, и рассматривает его трансфер.

Для того чтобы сделка состоялась, "сине-гранатовым", вероятнее всего, придется избавиться от уругвайца Рональда Араухо, привлекающего внимание нескольких клубов АПЛ.

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 32 матча на клубном уровне, забил три гола и отдал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 28 млн.